Concerts au jardin Chaillac
Concerts au jardin Chaillac samedi 2 mai 2026.
Chaillac
Concerts au jardin
1 Le Beau Chaillac Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert de Sambataclan et Morte Swamp au jardin du Beau du R.E.L.A.I.S.
Fidèle à ses valeurs sociales, le jardin agit depuis un quart de siècle pour offrir des moments hors du temps et loin des villes tentaculaires. Afin de célébrer cette longévité R.E.L.A.I.S. vous concocte une soirée très spéciale kermesse et goûter à partager dès 15h puis des concerts Sambataclan à 16h30 et 18h30 puis Morte Swamp à 19h. Apéro surprise. 5 .
1 Le Beau Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 70 41 yoyo@asso-relais.com
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English :
Théâtre au jardin Chère exquise based on texts by Colette.
L’événement Concerts au jardin Chaillac a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne
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