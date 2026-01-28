Ouverture du jardin du Beau Chaillac

Ouverture du jardin du Beau

1 Le Beau Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Jardin naturel, savamment et respectueusement dompté, avec des expos et ponctuellement des représentations (musique, théâtre…)

Si vous aimez mettre du bon goût et de la fantaisie dans vos assiettes, bienvenue aux jardins du Beau vente de plants bio, échange de connaissances autour du jardin. Plants de légumes ou d’aromatiques (anciens, exotique…) collection de tomates, poivrons, aubergines, cucurbitacées. Une centaine de variétés de tomates ! .

1 Le Beau Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 70 41 yoyo@asso-relais.com

English :

Natural garden, skilfully and respectfully tamed, with exhibitions and occasional performances (music, theater?)

