Vente de plants Chaillac
Vente de plants Chaillac vendredi 1 mai 2026.
Chaillac
Ouverture du jardin et vente de plants
1 Le Beau Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Jardin naturel, savamment et respectueusement dompté, avec des expos et ponctuellement des représentations (musique, théâtre…)
Si vous aimez mettre du bon goût et de la fantaisie dans vos assiettes, bienvenue aux jardins du Beau vente de plants bio, échange de connaissances autour du jardin. Plants de légumes ou d’aromatiques (anciens, exotique…) collection de tomates, poivrons, aubergines, cucurbitacées. Une centaine de variétés de tomates ! .
1 Le Beau Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 70 41 yoyo@asso-relais.com
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English :
Natural garden, skilfully and respectfully tamed, with exhibitions and occasional performances (music, theater?)
L’événement Ouverture du jardin et vente de plants Chaillac a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne
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