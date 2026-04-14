Concerts au Jardin de Corlée, Le Jardin de Corlée, Langres

Concerts au Jardin de Corlée Dimanche 7 juin, 14h00 Le Jardin de Corlée Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez assister à deux concerts donnés un dimanche de Rendez-vous aux jardins. Les groupes locaux : « déjà 20h « , plutôt rock, et « Patrick & Martine », plutôt « chanson francaise et accordéon » se succèderont pour apporter une touche musicale à votre visite du jardin.

Le Jardin de Corlée 4 rue de la Mairie 52200 Corlee Langres 52200 Corlée Haute-Marne Grand Est 0617925610 Le jardin de Corlée, ceint de murs en pierres sèches est celui de l’ancienne cure. Une vingtaine d’essences différentes d’arbres l’agrémente, dont quatre charmes séculaires, entrelacés, labellisés « Arbres Remarquables ». Quelques mosaïques apportent notes de couleurs et rêverie. Possibilité de stationnement.

Accès par la rue de la Mairie, ou par la rue de l’Eglise.

Accès PMR

Venez assister à deux concerts donnés un dimanche de Rendez-vous aux jardins. Les groupes locaux : « déjà 20h « , plutôt rock, et « Patrick & Martine », plutôt « chanson francaise et accordéon » se pour à…

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