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Concerts au Sacobri Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne

Concerts au Sacobri Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne samedi 9 mai 2026.

Lieu : Shop & Bières Sacobri

Adresse : 19 Place de la République

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Concerts au Sacobri

Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Tout public
Les jeudis et samedis, le Sacobri vous invite à un concert !

En mai
Samedi 9 mai Three Birds Whisper Préparez-vous à une immersion sonore inédite la rencontre inattendue entre le groove tellurique du Stoner-Rock (façon Black Sabbath/Nirvana) et la finesse du piano minimaliste inspirée par Ludovico Einaudi.

Concerts à 20h30, sauf mention contraire.   .

Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21 

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English : Concerts au Sacobri

L’événement Concerts au Sacobri Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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