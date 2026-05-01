Concerts au Sacobri Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne
Concerts au Sacobri Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne samedi 9 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Concerts au Sacobri
Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Les jeudis et samedis, le Sacobri vous invite à un concert !
En mai
Samedi 9 mai Three Birds Whisper Préparez-vous à une immersion sonore inédite la rencontre inattendue entre le groove tellurique du Stoner-Rock (façon Black Sabbath/Nirvana) et la finesse du piano minimaliste inspirée par Ludovico Einaudi.
Concerts à 20h30, sauf mention contraire. .
Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21
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English : Concerts au Sacobri
L’événement Concerts au Sacobri Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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