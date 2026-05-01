Concerts au Sacobri Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Concerts au Sacobri

Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Les jeudis et samedis, le Sacobri vous invite à un concert !

En mai

Samedi 9 mai Three Birds Whisper Préparez-vous à une immersion sonore inédite la rencontre inattendue entre le groove tellurique du Stoner-Rock (façon Black Sabbath/Nirvana) et la finesse du piano minimaliste inspirée par Ludovico Einaudi.

Concerts à 20h30, sauf mention contraire. .

Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21

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English : Concerts au Sacobri

L’événement Concerts au Sacobri Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne