Concerts aux Greniers Saint-Jean, Greniers Saint-Jean, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Greniers Saint-Jean · Angers
Informations pratiques
Concerts aux Greniers Saint-Jean 19 et 20 septembre Greniers Saint-Jean Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Samedi 19 septembre
– Concert de l’Olda, dirigé par Tony Jouanneau à 15h.
– Concert commun Olda et Scènefonia à 16h.
– Concert de Scènefonia aux Greniers Saint-Jean à 16h30
Dimanche 20 septembre
– Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Angers à 16h.
Greniers Saint-Jean Place du Tertre Saint-Laurent, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 L’ancien grenier de l’hôpital Saint-Jean, avec son architecture pré-gothique et sa magnifique charpente berceau, accueille des concerts, des expositions et autres événements culturels.
Samedi 19 septembre
© Frédéric Chobard_greniers
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