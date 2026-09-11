Concerts aux Greniers Saint-Jean, Greniers Saint-Jean, Angers

Informations pratiques

Concerts aux Greniers Saint-Jean 19 et 20 septembre Greniers Saint-Jean Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre

– Concert de l’Olda, dirigé par Tony Jouanneau à 15h.

– Concert commun Olda et Scènefonia à 16h.

– Concert de Scènefonia aux Greniers Saint-Jean à 16h30

Dimanche 20 septembre

– Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Angers à 16h.

Greniers Saint-Jean Place du Tertre Saint-Laurent, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 L’ancien grenier de l’hôpital Saint-Jean, avec son architecture pré-gothique et sa magnifique charpente berceau, accueille des concerts, des expositions et autres événements culturels.

Samedi 19 septembre

© Frédéric Chobard_greniers