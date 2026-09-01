Informations pratiques

Arcy-sur-Cure

Concerts aux Grottes d’Arcy Les 3 œufs du Serpent

Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les musiques du groupe Les 3 Œufs du Serpent sont des compositions celtiques médiévales originales du groupe à fort sens celto-chamanique. .

Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 90 63

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English : Concerts aux Grottes d’Arcy Les 3 œufs du Serpent

L’événement Concerts aux Grottes d’Arcy Les 3 œufs du Serpent Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay