Concerts aux Grottes d’Arcy Les 3 œufs du Serpent Arcy-sur-Cure
samedi 12 septembre 2026 · Arcy-sur-Cure
Informations pratiques
Arcy-sur-Cure
Concerts aux Grottes d’Arcy Les 3 œufs du Serpent
Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Les musiques du groupe Les 3 Œufs du Serpent sont des compositions celtiques médiévales originales du groupe à fort sens celto-chamanique. .
Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 90 63
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English : Concerts aux Grottes d’Arcy Les 3 œufs du Serpent
L’événement Concerts aux Grottes d’Arcy Les 3 œufs du Serpent Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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