Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette Auditorium de la Louviere Épinal
samedi 3 avril 2027 · Auditorium de la Louviere · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Week-end Jeunesse
Voyage dans le romantisme allemand
Oeuvres de Schumann Wagner Brahms
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa région, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public
30 .
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Youth Weekend
A Journey Through German Romanticism
Works by Schumann, Wagner, and Brahms
Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
L’événement Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette Épinal a été mis à jour le 2026-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION
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