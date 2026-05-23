Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette Auditorium de la Louviere Épinal

samedi 3 avril 2027 · Auditorium de la Louviere · Épinal

Informations pratiques

Épinal

Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Week-end Jeunesse

Voyage dans le romantisme allemand

Oeuvres de Schumann Wagner Brahms

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa région, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public

30 .

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Youth Weekend

A Journey Through German Romanticism

Works by Schumann, Wagner, and Brahms

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

L’événement Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette Épinal a été mis à jour le 2026-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION