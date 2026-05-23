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Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette Auditorium de la Louviere Épinal

samedi 3 avril 2027 · Auditorium de la Louviere · Épinal

Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette Auditorium de la Louviere Épinal

Informations pratiques

Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Auditorium de la Louviere
Adresse
2 Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Épinal

Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00
fin : 2027-04-03

Date(s) :
2027-04-03

Week-end Jeunesse

Voyage dans le romantisme allemand
Oeuvres de Schumann Wagner Brahms

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa région, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public
30  .

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

Youth Weekend

A Journey Through German Romanticism
Works by Schumann, Wagner, and Brahms

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

L’événement Concerts classiques Epinal Adam Laloum piano et Raphaël Sévère clarinette Épinal a été mis à jour le 2026-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION

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