Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas Rue de la Louvière Épinal

vendredi 4 décembre 2026 · Rue de la Louvière · Épinal

Informations pratiques

Épinal

Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas

Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

18

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

La Louvière (Nouvelle Salle) à Épinal

Choeur de l’Orchestre du Rhin

Solistes du Choeur de l’Orchestre du Rhin et de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin

Direction Luciano Bibiloni

Le Messie et d’autres pièces de G.F. Haendel

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public

18 .

Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

La Louvière (New Hall), Épinal

Rhin Orchestra Choir

Soloists from the Rhin Orchestra Choir and the Rhin National Opera Children’s Choir

Conductor: Luciano Bibiloni

Messiah and other works by G.F. Handel

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas Épinal a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION