Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas Rue de la Louvière Épinal
vendredi 4 décembre 2026 · Rue de la Louvière · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas
Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
18
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 22:00:00
Date(s) :
2026-12-04
La Louvière (Nouvelle Salle) à Épinal
Choeur de l’Orchestre du Rhin
Solistes du Choeur de l’Orchestre du Rhin et de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin
Direction Luciano Bibiloni
Le Messie et d’autres pièces de G.F. Haendel
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
18 .
Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
La Louvière (New Hall), Épinal
Rhin Orchestra Choir
Soloists from the Rhin Orchestra Choir and the Rhin National Opera Children’s Choir
Conductor: Luciano Bibiloni
Messiah and other works by G.F. Handel
Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.
L’événement Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas Épinal a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION
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