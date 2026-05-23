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Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas Rue de la Louvière Épinal

vendredi 4 décembre 2026 · Rue de la Louvière · Épinal

Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas Rue de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue de la Louvière
Adresse
AUDITORIUM DE LA LOUVIERE
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
18 Tarif réduit

Épinal

Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas

Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
18
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :
2026-12-04

La Louvière (Nouvelle Salle) à Épinal

Choeur de l’Orchestre du Rhin
Solistes du Choeur de l’Orchestre du Rhin et de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin
Direction Luciano Bibiloni

Le Messie et d’autres pièces de G.F. Haendel
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
18  .

Rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

La Louvière (New Hall), Épinal

Rhin Orchestra Choir
Soloists from the Rhin Orchestra Choir and the Rhin National Opera Children’s Choir
Conductor: Luciano Bibiloni

Messiah and other works by G.F. Handel
Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Concerts classiques Epinal Orchestre du Rhin -Concert de la St- Nicolas Épinal a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION

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