Concerts Classiques Epinal Trio F. Dumont -E.& M. Coppey Rue de la Louvière Épinal samedi 14 mars 2026.
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
Week-end Concerts sans Orchestre
François Dumont, piano Emmanuel Coppey, violon Marc Coppey, violoncelle.
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Weekend Concerts without Orchestra
François Dumont, piano Emmanuel Coppey, violin Marc Coppey, cello.
Tickets available from the Epinal Tourist Office.
German :
Wochenende Konzerte ohne Orchester
François Dumont, Klavier Emmanuel Coppey, Violine Marc Coppey, Violoncello.
Kartenverkauf beim Fremdenverkehrsamt von Epinal und Umgebung.
Italiano :
Concerti del fine settimana senza orchestra
François Dumont, pianoforte Emmanuel Coppey, violino Marc Coppey, violoncello.
Biglietti disponibili presso l’Ufficio del Turismo di Epinal e dintorni.
Espanol :
Conciertos de fin de semana sin orquesta
François Dumont, piano Emmanuel Coppey, violín Marc Coppey, violonchelo.
Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Epinal y alrededores.
