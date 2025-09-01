Concerts Classiques Epinal Trio F. Dumont -E.& M. Coppey Rue de la Louvière Épinal

Concerts Classiques Epinal Trio F. Dumont -E.& M. Coppey samedi 14 mars 2026.

Concerts Classiques Epinal Trio F. Dumont -E.& M. Coppey

Auditorium de la Louvière Épinal

Samedi 2026-03-14 20:00:00

2026-03-14 22:00:00

Week-end Concerts sans Orchestre

François Dumont, piano Emmanuel Coppey, violon Marc Coppey, violoncelle.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Weekend Concerts without Orchestra

François Dumont, piano Emmanuel Coppey, violin Marc Coppey, cello.

Tickets available from the Epinal Tourist Office.

German :

Wochenende Konzerte ohne Orchester

François Dumont, Klavier Emmanuel Coppey, Violine Marc Coppey, Violoncello.

Kartenverkauf beim Fremdenverkehrsamt von Epinal und Umgebung.

Italiano :

Concerti del fine settimana senza orchestra

François Dumont, pianoforte Emmanuel Coppey, violino Marc Coppey, violoncello.

Biglietti disponibili presso l’Ufficio del Turismo di Epinal e dintorni.

Espanol :

Conciertos de fin de semana sin orquesta

François Dumont, piano Emmanuel Coppey, violín Marc Coppey, violonchelo.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Epinal y alrededores.

