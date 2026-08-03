Concerts classiques Quatuor de Saxophones Avana Auditorium de la Louviere Épinal
dimanche 14 février 2027 · Auditorium de la Louviere · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Concerts classiques Quatuor de Saxophones Avana
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
13
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-02-14 11:00:00
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2027-02-14
La Louvière (Nouvelle Salle) à Épinal
Concert Apéritif
Nicolas Allard, Fabio Cesare, Sumika Tsujimoto, Adam Campbell
Oeuvres de Prokofiev Bizet Bernstein
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
13 .
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 office.tourisme@epinal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Louvière (New Hall) Épinal
Apéritif Concert
Nicolas Allard, Fabio Cesare, Sumika Tsujimoto, Adam Campbell
Works by Prokofiev, Bizet, and Bernstein
Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.
L’événement Concerts classiques Quatuor de Saxophones Avana Épinal a été mis à jour le 2026-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Epinal (Vosges)
- Exposition -Collectif Atelier Kitchen PRINT Rue Frédéric Chopin Épinal 3 août 2026
- Coupe de France N1 Canoé Kayak slalom Kayak Cross Base Natur’o Port d’Epinal Épinal 5 août 2026
- Fake news et désinformation 48 rue Saint-Michel Épinal 5 août 2026
- Logo quiz des applications 48 rue Saint-Michel Épinal 6 août 2026
- Merveilleuses estivales Rue de Nancy Épinal 6 août 2026