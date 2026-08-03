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AGENDA · Épinal

Concerts classiques Quatuor de Saxophones Avana Auditorium de la Louviere Épinal

dimanche 14 février 2027 · Auditorium de la Louviere · Épinal

Informations pratiques

Début
dimanche 14 février 2027
Fin
dimanche 14 février 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Auditorium de la Louviere
Adresse
2 Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
13 Tarif réduit

Épinal

Concerts classiques Quatuor de Saxophones Avana

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
13
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-02-14 11:00:00
fin : 2027-02-14

Date(s) :
2027-02-14

La Louvière (Nouvelle Salle) à Épinal
Concert Apéritif

Nicolas Allard, Fabio Cesare, Sumika Tsujimoto, Adam Campbell

Oeuvres de Prokofiev Bizet Bernstein

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.Tout public
13  .

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32  office.tourisme@epinal.fr

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English :

La Louvière (New Hall) Épinal
Apéritif Concert

Nicolas Allard, Fabio Cesare, Sumika Tsujimoto, Adam Campbell

Works by Prokofiev, Bizet, and Bernstein

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Concerts classiques Quatuor de Saxophones Avana Épinal a été mis à jour le 2026-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION

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