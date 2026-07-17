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Concerts dans la chapelle souterraine du Presbytère, La Chapelle Souterraine du Presbytère, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle Souterraine du Presbytère · Pontoise

Concerts dans la chapelle souterraine du Presbytère, La Chapelle Souterraine du Presbytère, Pontoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Chapelle Souterraine du Presbytère
Adresse
25 rue Thiers 95300 Pontoise
Ville
95300 Pontoise
Département
Val-d'Oise

Concerts dans la chapelle souterraine du Presbytère 19 et 20 septembre La Chapelle Souterraine du Presbytère Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi et dimanche de 15h à 17h, votre visite de la chapelle souterraine sera accompagnée de la douce guitare de Fabien Vilpoix.

La Chapelle Souterraine du Presbytère 25 rue Thiers 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr Le centre ancien et le château de Pontoise ont été édifiés sur un sol calcaire. L’extraction des matériaux nécessaires à la construction a laissé de nombreuses caves aux styles variés. Cette cave correspond probablement à une carrière d’extraction du calcaire partiellement aménagée. Elle est constituée de deux travées irrégulières et d’une galerie circulaire taillée dans le roc. À l’angle des rues Thiers et de la Bretonnerie SNCF gare du Nord ou gare Saint-Lazare gare de Pontoise / RER C / A 15
Concert de guitare par Fabien Vilpoix

Ville de Pontoise

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