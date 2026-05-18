Concerts de chant choral Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS

18h : “ Chat Botté ”

Classe CC1

19h30 : “ Tour du monde en 80 jours ”

Classes CC2 et CC4/5

Liubov Vitol, piano

Réservation obligatoire

Les classes de chant choral, de Daphné Souvatzi, présentent leur spectacle de fin d’année au conservatoire Frédéric Chopin.

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue 75015 PARIS



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