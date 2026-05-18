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Concerts de chant choral Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS

Concerts de chant choral Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS

Concerts de chant choral Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Frédéric Chopin

Adresse : 43 rue Bargue

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

18h : “ Chat Botté ”

Classe CC1

19h30 : “ Tour du monde en 80 jours ”

Classes CC2 et CC4/5

Liubov Vitol, piano

Réservation obligatoire

Les classes de chant choral, de Daphné Souvatzi, présentent leur spectacle de fin d’année au conservatoire Frédéric Chopin.
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue  75015 PARIS


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