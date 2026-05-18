Concerts de chant choral Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS
Concerts de chant choral Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS vendredi 19 juin 2026.
18h : “ Chat Botté ”
Classe CC1
19h30 : “ Tour du monde en 80 jours ”
Classes CC2 et CC4/5
Liubov Vitol, piano
Réservation obligatoire
Les classes de chant choral, de Daphné Souvatzi, présentent leur spectacle de fin d’année au conservatoire Frédéric Chopin.
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue 75015 PARIS
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