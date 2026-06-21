Concerts de l’Ensemble vocal Col Canto Salle de l’Oratoire La Rochelle samedi 4 juillet 2026.

La Rochelle

Concerts de l’Ensemble vocal Col Canto

Salle de l’Oratoire 6 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Des sons & des songes , explorant les liens entre musique et poésie, exceptionnellement accompagné du pianiste Guillaume CORTI

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Salle de l’Oratoire 6 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 84 09 contact@colcanto.fr

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English :

Sounds & Dreams, exploring the connections between music and poetry, featuring a special guest appearance by pianist Guillaume CORTI

L’événement Concerts de l’Ensemble vocal Col Canto La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle