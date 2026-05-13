Concerts des élèves de l’école Cortot de Paris église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche
Concerts des élèves de l’école Cortot de Paris église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche dimanche 17 mai 2026.
Concerts des élèves de l’école Cortot de Paris église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche Dimanche 17 mai, 18h00 Entrée libre, participation gratuite pour la restauration de la chapelle de l’hôpital
Quatre élèves de la prestigieuse école CORTOT rendent visite à Mortagne-au-Perche pour nous offrir deux concerts exceptionnels
Pour cette 4ème édition des concerts de l’école normale supérieure de musique de paris-Alfred CORTOT, quatre élèves de cette prestigieuse école rendent visite à Mortagne-au-Perche pour nous offrir deux concerts exceptionnels:
Samedi 23 mai : Concert dans l’église Notre-Dame à 18h, à la suite, pot de l’amitié dans la cour de l’hôtel des Tailles !
Dimanche 24 mai: Concert dans l’église St-Germain de Loisé à 18h, pot de l’amitié à la suite sous les platanes !
Entrée gratuite et participation libre au profit de la restauration de la chapelle de l’hôpital.
Avec :Chengyi Chen piano), Xuan Zhou (ténor), Hideomi Sakaguchi (piano) et Dara Hotvianska (violon)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-17T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-17T19:30:00.000+02:00
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église saint-Germain de Loisé église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne
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