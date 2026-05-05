Concerts du Grand Cheval Lyra Place Saint-Pierre Caen

Caen

Concerts du Grand Cheval Lyra

Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La musique est entièrement originale, et pensée comme un mélange entre l’écriture

contemporaine et le jazz, entre la musique actuelle et l’improvisation un jeu musical

aux références multiples.

Lyra

La musique est entièrement originale, et pensée comme un mélange entre l’écriture

contemporaine et le jazz, entre la musique actuelle et l’improvisation un jeu musical

aux références multiples. Les deux musiciens puisent dans leurs influences respectives pour vous proposer une musique intime et onirique, invitant à la contemplation et à la rêverie, à l’image

de leurs deux personnalités.

En résulte une esthétique axée autour de la mélodie, de développements rythmiques

audacieux, et une harmonie chaleureuse et impressionniste. Les lignes de saxophone et de guitare s’emmêlent et se répondent dans un dialogue en perpétuel renouvellement, offrant au public des morceaux revisites dans l’instant.

Mathieu Bellon saxophone, compositions

Léo Zerbib guitare, compositions .

Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

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English : Concerts du Grand Cheval Lyra

The music is entirely original, a blend of contemporary writing and jazz

between contemporary writing and jazz, musique actuelle and improvisation: a musical interplay

with multiple references.

L’événement Concerts du Grand Cheval Lyra Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer