Concerts du Grand Cheval Lyra Place Saint-Pierre Caen
Concerts du Grand Cheval Lyra Place Saint-Pierre Caen jeudi 6 août 2026.
Caen
Concerts du Grand Cheval Lyra
Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La musique est entièrement originale, et pensée comme un mélange entre l’écriture
contemporaine et le jazz, entre la musique actuelle et l’improvisation un jeu musical
aux références multiples.
Lyra
La musique est entièrement originale, et pensée comme un mélange entre l’écriture
contemporaine et le jazz, entre la musique actuelle et l’improvisation un jeu musical
aux références multiples. Les deux musiciens puisent dans leurs influences respectives pour vous proposer une musique intime et onirique, invitant à la contemplation et à la rêverie, à l’image
de leurs deux personnalités.
En résulte une esthétique axée autour de la mélodie, de développements rythmiques
audacieux, et une harmonie chaleureuse et impressionniste. Les lignes de saxophone et de guitare s’emmêlent et se répondent dans un dialogue en perpétuel renouvellement, offrant au public des morceaux revisites dans l’instant.
Mathieu Bellon saxophone, compositions
Léo Zerbib guitare, compositions .
Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
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English : Concerts du Grand Cheval Lyra
The music is entirely original, a blend of contemporary writing and jazz
between contemporary writing and jazz, musique actuelle and improvisation: a musical interplay
with multiple references.
L’événement Concerts du Grand Cheval Lyra Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer
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