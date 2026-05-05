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Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi ! L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi ! L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi ! L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen mercredi 6 mai 2026.

Lieu : L'Artothèque, espaces d'art contemporain

Adresse : Impasse Duc Rollon

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Caen

Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi !

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :
2026-05-06

À chacun son motif ! Pour ce nouveau Goûtez l’art jouons avec les formes et les couleurs en nous inspirant des dessins présentés dans l’exposition Album Louise Aleksiejew.
À chacun son motif ! Pour ce nouveau Goûtez l’art jouons avec les formes et les couleurs en nous inspirant des dessins présentés dans l’exposition Album Louise Aleksiejew.

Le Goutez l’art ? Quesaco ?!
Chaque dernier mercredi du mois à 15h, profitez en famille d’une visite-atelier autour des expositions ou de la collection de L’Artothèque suivie d’un goûter partagé.

À partir de 6 ans. Durée 1h30.   .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73  info@artotheque-caen.fr

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English : Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi !

To each his own! For this latest Goûtez l’art, we’re playing with shapes and colours, inspired by the drawings in the Louise Aleksiejew Album exhibition.

L’événement Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi ! Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité

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