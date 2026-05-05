Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi ! L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen
Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi ! L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen mercredi 6 mai 2026.
Caen
Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi !
L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
Date(s) :
2026-05-06
À chacun son motif ! Pour ce nouveau Goûtez l’art jouons avec les formes et les couleurs en nous inspirant des dessins présentés dans l’exposition Album Louise Aleksiejew.
À chacun son motif ! Pour ce nouveau Goûtez l’art jouons avec les formes et les couleurs en nous inspirant des dessins présentés dans l’exposition Album Louise Aleksiejew.
Le Goutez l’art ? Quesaco ?!
Chaque dernier mercredi du mois à 15h, profitez en famille d’une visite-atelier autour des expositions ou de la collection de L’Artothèque suivie d’un goûter partagé.
À partir de 6 ans. Durée 1h30. .
L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr
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English : Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi !
To each his own! For this latest Goûtez l’art, we’re playing with shapes and colours, inspired by the drawings in the Louise Aleksiejew Album exhibition.
L’événement Visite-atelier Goûtez l’art Motif toi ! Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité
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