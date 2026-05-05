Exposition La Vague irrésolue Clément Davout et Léo Fourdrinier (en partenariat avec le festival Interstice) L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Caen

Exposition La Vague irrésolue Clément Davout et Léo Fourdrinier (en partenariat avec le festival Interstice)

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-06

À partir de collectes de sons effectuées dans des jardins en Normandie grâce à l’utilisation d’hydrophones micros conçus pour enregistrer les sons aquatiques l’installation compose un paysage acoustique inédit du lieu, à la fois organique, mouvant et profondément sensoriel.

À partir de collectes de sons effectuées dans des jardins en Normandie grâce à l’utilisation d’hydrophones micros conçus pour enregistrer les sons aquatiques l’installation compose un paysage acoustique inédit du lieu, à la fois organique, mouvant et profondément sensoriel. Elle prend la forme d’un ensemble de sculptures-aquariums contenant des nénuphars en acier inoxydable, inspirée de la végétation aquatique de plans d’eau. Des sources sonores diffusent dans l’espace une atmosphère immersive. Ce jardin miniature questionne notre rapport à l’eau et la fragilité du vivant.

L’exposition est visible du 6 mai au 6 juin 2026 dans l’espace projet de l’Artothèque. .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

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English : Exposition La Vague irrésolue Clément Davout et Léo Fourdrinier (en partenariat avec le festival Interstice)

Using hydrophones microphones designed to record aquatic sounds to collect sounds from gardens in Normandy, the installation creates a new acoustic landscape for the site, one that is organic, moving and deeply sensory.

L’événement Exposition La Vague irrésolue Clément Davout et Léo Fourdrinier (en partenariat avec le festival Interstice) Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité