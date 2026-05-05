Café Europa, Centre Europe Direct Normandie Caen, Caen
Café Europa, Centre Europe Direct Normandie Caen, Caen mercredi 6 mai 2026.
Café Europa Mercredi 6 mai, 14h30 Centre Europe Direct Normandie Caen Calvados
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Ateliers d’informations pour les jeunes (17-30 ans)
Présentations de différentes opportunités de départ en Europe et un peu plus loin : études, stages, jobs, aides financières…
Focus sur le Corps européen de solidarité et comment s’engager sur une mission d’intérêt général en Europe ?
Centre Europe Direct Normandie Caen 16 Rue Neuve Saint-Jean, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.info-jeunes-normandie.fr/nos-ateliers/cafe-europa-parlons-d-europe-et-d-ailleurs?date=06%20mai%202026%20-%20%2014h30 »}]
Atelier d’informations sur les différentes façons de partir à Europe et à l’international
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