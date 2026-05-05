Café Europa, Centre Europe Direct Normandie Caen, Caen

Café Europa Mercredi 6 mai, 14h30 Centre Europe Direct Normandie Caen Calvados

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00

Ateliers d’informations pour les jeunes (17-30 ans)

Présentations de différentes opportunités de départ en Europe et un peu plus loin : études, stages, jobs, aides financières…

Focus sur le Corps européen de solidarité et comment s’engager sur une mission d’intérêt général en Europe ?

Centre Europe Direct Normandie Caen 16 Rue Neuve Saint-Jean, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.info-jeunes-normandie.fr/nos-ateliers/cafe-europa-parlons-d-europe-et-d-ailleurs?date=06%20mai%202026%20-%20%2014h30 »}]

Atelier d’informations sur les différentes façons de partir à Europe et à l’international