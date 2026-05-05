Concerts du Grand Cheval Take It Easy Brass Band Place Saint-Pierre Caen

Caen

Concerts du Grand Cheval Take It Easy Brass Band

Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le Take It Easy Brass Band, est un tout nouveau brass band porté par le saxophoniste Vincent Leyreloup. Une formation tout droit inspirée de la Nouvelle-Orléans, de son carnaval étourdissant, de ses défilés second line, de ses rythmes transpirant le funk et de ses riffs de cuivres ensorcelant.

Le Take It Easy Brass Band, est un tout nouveau brass band porté par le saxophoniste Vincent Leyreloup. Une formation tout droit inspirée de la Nouvelle-Orléans, de son carnaval étourdissant, de ses défilés second line, de ses rythmes transpirant le funk et de ses riffs de cuivres ensorcelant.

À travers des compositions originales, la fanfare rend un vibrant hommage à cette ville qui incarne la mixité et aux peuples afro-amérindiens qui ont donné cette force vive, cette énergie, cette chaleur à ce berceau de tant de musiques.

Alors le Take It Easy Brass Band sort du bois et ça brass(e) les genres, ça band(e) les coulisses, ça glisse sur les pist/ons outre-atlantiques ; ça bounce et ça guinche, ça funk et ça râpe, ça swing et ça jâse, ça éthiope, ça antille, oscille tranquille… Easy !

Vincent Leyreloup: saxophone, Alexandre Léguillon ; trompette, Vincent Aubert trombone, Gilles Lecossec trombone, Jean-Luc Mondélice caisse claire, Pascal Laurière grosse caisse, Hoël Rovillois sousaphone .

Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts du Grand Cheval Take It Easy Brass Band

The Take It Easy Brass Band is a brand new brass band led by saxophonist Vincent Leyreloup. It’s a band inspired by New Orleans, with its dizzying carnival, second-line parades, funk-infused rhythms and bewitching brass riffs.

L’événement Concerts du Grand Cheval Take It Easy Brass Band Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer