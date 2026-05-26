Arles

Concerts du Studio Franceschi

Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h.

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 16h. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-19 2026-06-21

Les prochains concerts du Studio Franceschi arrivent à grands pas !

Le Studio Franceschi vous donne rendez-vous pour une série de concerts festifs et énergétiques à Arles. Venez découvrir le talent des groupes et musiciens du studio dans une ambiance conviviale et musicale, entre reprises, créations et passion de la scène live.



Au programme

• 24 mai Marais de Beauchamp à 12h

• 13 juin Croisière à 19h

• 19 & 20 juin Honky Tonk à 20h30

• 21 juin Place Voltaire à 16h (Fête de la Musique)



Un moment à partager en famille ou entre amis pour célébrer la musique et soutenir la scène locale ! .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 90 99 79

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English :

The next Studio Franceschi concerts are just around the corner!

L’événement Concerts du Studio Franceschi Arles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arles