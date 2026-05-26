Concerts du Studio Franceschi Arles
Concerts du Studio Franceschi Arles samedi 13 juin 2026.
Arles
Concerts du Studio Franceschi
Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h.
Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 à partir de 20h30.
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 16h. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-19 2026-06-21
Les prochains concerts du Studio Franceschi arrivent à grands pas !
Le Studio Franceschi vous donne rendez-vous pour une série de concerts festifs et énergétiques à Arles. Venez découvrir le talent des groupes et musiciens du studio dans une ambiance conviviale et musicale, entre reprises, créations et passion de la scène live.
Au programme
• 24 mai Marais de Beauchamp à 12h
• 13 juin Croisière à 19h
• 19 & 20 juin Honky Tonk à 20h30
• 21 juin Place Voltaire à 16h (Fête de la Musique)
Un moment à partager en famille ou entre amis pour célébrer la musique et soutenir la scène locale ! .
Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 90 99 79
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English :
The next Studio Franceschi concerts are just around the corner!
L’événement Concerts du Studio Franceschi Arles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arles
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