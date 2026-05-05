Concerts en liberté – Back to Roots, Parc de Rabaudy, Castanet-Tolosan
Concerts en liberté – Back to Roots, Parc de Rabaudy, Castanet-Tolosan jeudi 9 juillet 2026.
Concerts en liberté – Back to Roots Jeudi 9 juillet, 19h00 Parc de Rabaudy Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:30:00+02:00
Ça se passe dans votre quartier !
La Ville de Castanet-Tolosan vous invite pour la 6ème année consécutive à des concerts à ciel ouvert, des moments musicaux, festifs et conviviaux avec des artistes amateurs de la région dans différents quartiers de Castanet-Tolosan.
Les groupes sélectionnés par un jury présidé par Gabriel Mallada, musicien Castanéen, bénéficient d’une semaine de résidence à la Ferme du Cavalié, lieu dédié à l’accueil d’artistes, pour soutenir leur travail de création.
Venez découvrir Back to Roots à la Ginguette Club au parc de Rabaudy, le jeudi 9 juillet, à 19h !
C’est dans un univers soul et avec des arrangements très personnels que Back To Roots revisite des classiques du reggae des années 70/80.
Parc de Rabaudy castanet-tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Castanet-Tolosan soutient la création émergente et les pratiques musicales amateurs avec les Concerts en liberté ! castanet castanet-tolosan
À voir aussi à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne)
- ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan 9 mai 2026
- BOURSE TOUTES COLLECTIONS Salle des fêtes du Lac Castanet-Tolosan 10 mai 2026
- RENCONTRE TENNIS & FOOD TRUCK Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan 10 mai 2026
- Animations marchés – Fêtons l’alimentation !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan 19 mai 2026
- Mini-Conférence « Questions Science », Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan 20 mai 2026