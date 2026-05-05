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Concerts en liberté – Back to Roots, Parc de Rabaudy, Castanet-Tolosan

Concerts en liberté – Back to Roots, Parc de Rabaudy, Castanet-Tolosan

Concerts en liberté – Back to Roots, Parc de Rabaudy, Castanet-Tolosan jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Parc de Rabaudy

Adresse : castanet-tolosan

Ville : 31320 Castanet-Tolosan

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

Concerts en liberté – Back to Roots Jeudi 9 juillet, 19h00 Parc de Rabaudy Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:30:00+02:00

Ça se passe dans votre quartier !

La Ville de Castanet-Tolosan vous invite pour la 6ème année consécutive à des concerts à ciel ouvert, des moments musicaux, festifs et conviviaux avec des artistes amateurs de la région dans différents quartiers de Castanet-Tolosan.
Les groupes sélectionnés par un jury présidé par Gabriel Mallada, musicien Castanéen, bénéficient d’une semaine de résidence à la Ferme du Cavalié, lieu dédié à l’accueil d’artistes, pour soutenir leur travail de création.

Venez découvrir Back to Roots à la Ginguette Club au parc de Rabaudy, le jeudi 9 juillet, à 19h !

C’est dans un univers soul et avec des arrangements très personnels que Back To Roots revisite des classiques du reggae des années 70/80.

Parc de Rabaudy castanet-tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Castanet-Tolosan soutient la création émergente et les pratiques musicales amateurs avec les Concerts en liberté ! castanet castanet-tolosan

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