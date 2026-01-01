Concerts et animations à La LocaLuna Civray-de-Touraine
Concerts et animations à La LocaLuna Civray-de-Touraine samedi 17 janvier 2026.
Concerts et animations à La LocaLuna
892 Rue des Hauts de Vaux Civray-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-25
Concerts et animations à la Localuna
Concerts et animations à la Localuna .
892 Rue des Hauts de Vaux Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 18 61 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at the Localuna
L’événement Concerts et animations à La LocaLuna Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER