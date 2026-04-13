Civray-de-Touraine

Dégustation Vins & Fromages au Bistrot’Quai

3 Rue de l’Écluse Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Accessible en voiture en 5 minutes, en vélo en 10 minutes, ou avec une balade en kayak pittoresque de 30 minutes depuis le Château de Chenonceau.

Accessible en voiture en 5 minutes, en vélo en 10 minutes, ou avec une balade en kayak pittoresque de 30 minutes depuis le Château de Chenonceau.

Découvrez cette expérience de dégustation de fromages et de vin qui promet un rendez-vous exceptionnel pour les amateurs de vin et de délicieux fromages.

Geoffrey Nivard animera la dégustation et mettra en avant les vins locaux de la vallée du Cher.

Associées de manière experte avec des fromages de Rodolphe Le Meunier, couronné par des titres prestigieux tels que Meilleur Ouvrier de France et Meilleur FromAger International.

Geoffrey guidera les participants à travers la dégustation, dévoilant les profils de saveurs uniques de chaque association tout en faisant découvrir le monde fascinant du vin et du fromage. .

3 Rue de l’Écluse Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 61 95 31 hello@tastingwithnivard.co.uk

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English :

Accessible by car in 5 minutes, by bike in 10 minutes, or with a scenic 30-minute kayak trip from Château de Chenonceau.

L’événement Dégustation Vins & Fromages au Bistrot’Quai Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER