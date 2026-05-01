Civray-de-Touraine

Marmioch’ festival jeune public

Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Marmioch’ Festival Jeune Public aura lieu le samedi 30 mai 2026 à Civray-de-Touraine.

Au programme plusieurs animations de 14h à 19h. Tarif 5 euros par personne et gratuit pour les moins de 3 ans.

Le Marmioch’ Festival Jeune Public aura lieu le samedi 30 mai 2026 à Civray-de-Touraine.

Au programme plusieurs animations, le spectacle Pagaille par la compagnie La Page qui Tourne, la Batuc’Alulu, du discoroller, du rétro gaming, des jeux sportifs, des activités manuelles et des jeux de société, de 14h à 19h.

Tarif 5 € par personne, gratuit pour les moins de 3 ans.

Restauration et goûter sur place.

Événement organisé par l’Association L’Instant Jeune, en partenariat avec la mairie de Civray-de-Touraine. 5 .

Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 62 80 civraydetouraine@wanadoo.fr

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English :

The Marmioch? Festival Jeune Public will take place on Saturday May 30, 2026 in Civray-de-Touraine.

On the program: several activities from 2pm to 7pm. Price: 5 euros per person and free for children under 3.

L’événement Marmioch’ festival jeune public Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER