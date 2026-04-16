Civray-de-Touraine

Dégustation fromage & vin à la Marmittière

22 Rue de la Vallée de Mesvres Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :

2026-05-23

L’événement de dégustation de fromages et de vins a La Marmittiére promet d’être une expérience exceptionnelle pour tous les amateurs de vins et de fromages. Idéalement situé à proximité du château de Chenonceau

La dégustation prendra place dans une cave du XVIIe siècle (1669)

L’événement de dégustation de fromages et de vins a La Marmittiére promet d’être une expérience exceptionnelle pour tous les amateurs de vins et de fromages. Idéalement situé à proximité du château de Chenonceau

La dégustation prendra place dans une cave du XVIIe siècle (1669)

Découvrez une sélection de fromages de saison du Fromager Meilleur Ouvrier de France Rodolphe Le Meunier, ainsi que leur subtile association avec des vins de la région.

Geoffrey guidera les invités à travers la dégustation, de chaque association vin-fromage.

Pour prolonger votre soirée après la dégustation, des planches dinatoires accompagnées de desserts seront proposées, au tarif de 35 € pour 2 personnes.

*Version sans alcool disponible, avec des harmonies délicates spécialement conçues pour accompagner les 35 .

22 Rue de la Vallée de Mesvres Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 61 95 31 hello@tastingwithnivard.co.uk

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English :

The cheese and wine tasting event at La Marmittiére promises to be an exceptional experience for all wine and cheese lovers. Ideally located near the Château de Chenonceau

The tasting will take place in a 17th-century cellar (1669)

L’événement Dégustation fromage & vin à la Marmittière Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER