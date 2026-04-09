Civray-de-Touraine

Salon Vignerons naturels

892 Rue des Hauts de Vaux Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Salon vignerons naturels à la Localuna le 6 juin 2026 de 11h à 18h. Découvrez une sélection unique de vins naturels, présentés par des vigneronnes et vignerons passionnés. Food Truck sur place, verre à dégustation pour 4€ et concerts à partir de 18h (Soyer comme l’eau et la P’tite Vadrouille).

Salon vignerons naturels à la Localuna le 6 juin 2026 de 11h à 18h. Découvrez une sélection unique de vins naturels, présentés par des vigneronnes et vignerons passionnés. Food Truck sur place, verre à dégustation pour 4€ et concerts à partir de 18h (Soyer comme l’eau et la P’tite Vadrouille). .

892 Rue des Hauts de Vaux Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 18 61 45

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English :

Salon vignerons naturels at Localuna on June 6, 2026 from 11am to 6pm. Discover a unique selection of natural wines, presented by passionate winemakers. Food Truck on site, tasting glass for 4? and concerts from 6pm (Soyer comme l’eau and la P’tite Vadrouille).

L’événement Salon Vignerons naturels Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER