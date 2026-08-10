Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes auditorium Karl-Riepp Dole

Informations pratiques

Dole

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

auditorium Karl-Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 19:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

En résidence à la Saline royale, les 115 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes sont de retour cet été pour un concert symphonique exceptionnel à l’auditorium Karl-Riepp de Dole, sous la baguette de leur directrice musicale Kristiina Poska.

Ce concert est en entrée libre sans réservation. .

auditorium Karl-Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Dole a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON