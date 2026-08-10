Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes auditorium Karl-Riepp Dole
dimanche 23 août 2026 · auditorium Karl-Riepp · Dole
Informations pratiques
Dole
Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes
auditorium Karl-Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
En résidence à la Saline royale, les 115 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes sont de retour cet été pour un concert symphonique exceptionnel à l’auditorium Karl-Riepp de Dole, sous la baguette de leur directrice musicale Kristiina Poska.
Ce concert est en entrée libre sans réservation. .
auditorium Karl-Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 billetterie@salineroyale.com
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English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes
L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Dole a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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