Concerts La Pigñata + Echoes of Ages Alençon
Concerts La Pigñata + Echoes of Ages Alençon vendredi 5 juin 2026.
Alençon
Concerts La Pigñata + Echoes of Ages
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Après une tournée folle depuis la sortie de leur deuxième EP Décevant, 2026 marque un nouvel arc pour La Pigñata.
Toujours énervé, toujours engagé, toujours armé de leur cynisme joyeux et festif, le duo débarque à Alençon pour mettre le feu. Echoes of Ages et son metal progressif pachydermique seront également de la partie pour cette grosse date.
20h Ouverture des portes
20h30 Concerts
Entrée à prix libre
Bar sur place .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : Concerts La Pigñata + Echoes of Ages
L’événement Concerts La Pigñata + Echoes of Ages Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON
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