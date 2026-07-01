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Concerts : Les mercredis de l’été, Jardin public des Isnards, Salindres

mercredi 12 août 2026 · Jardin public des Isnards · Salindres

Concerts : Les mercredis de l’été, Jardin public des Isnards, Salindres

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Jardin public des Isnards
Adresse
6190 Rue Becmil, 30340 Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concerts : Les mercredis de l’été 12 – 26 août, les mercredis Jardin public des Isnards Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T20:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]
Chansons françaises et variété internationale.

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