Concerts : Les mercredis de l’été, Jardin public des Isnards, Salindres

Informations pratiques

Concerts : Les mercredis de l’été 12 – 26 août, les mercredis Jardin public des Isnards Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T20:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]

Chansons françaises et variété internationale.