AGENDA · Salindres
Concerts : Les mercredis de l’été, Jardin public des Isnards, Salindres
mercredi 12 août 2026 · Jardin public des Isnards · Salindres
Informations pratiques
Concerts : Les mercredis de l’été 12 – 26 août, les mercredis Jardin public des Isnards Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T20:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00
Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]
Chansons françaises et variété internationale.
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