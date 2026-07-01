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En roue livres, Jardin public des Isnards, Salindres

jeudi 6 août 2026 · Jardin public des Isnards · Salindres

En roue livres, Jardin public des Isnards, Salindres

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Jardin public des Isnards
Adresse
6190 Rue Becmil, 30340 Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard

En roue livres Jeudi 6 août, 10h00 Jardin public des Isnards Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T10:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Avec Mme Guérin, conteuse.

Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-salindres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Une fois par mois, la médiathèque se déplace à vélo avec une remorque attelée remplie de livres pour des lectures publiques dans différentes zones de la ville de Salindres !

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