Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK Briouze Briouze
samedi 21 novembre 2026 · Briouze
Informations pratiques
Briouze
Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK
Briouze 16 Rue Pouline Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 03:00:00
Date(s) :
2026-11-21
– MDNS (Punk Lille)
+ No More Jordy (Punk Briouze)
+ Tipout SZTK (Électro Briouze)
+ Guest
Billetterie
– Prévente 13 euros
– Sur place 16 euros
https://www.helloasso.com/associations/comites-des-fetes-briouze/evenements/concert-sainte-catherine .
Briouze 16 Rue Pouline Briouze 61220 Orne Normandie db.nomore@gmail.com
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English : Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK
L’événement Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK Briouze a été mis à jour le 2026-07-15 par Flers agglo
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