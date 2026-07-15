Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK Briouze Briouze

Informations pratiques

Briouze

Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK

Briouze 16 Rue Pouline Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 03:00:00

Date(s) :

2026-11-21

– MDNS (Punk Lille)

+ No More Jordy (Punk Briouze)

+ Tipout SZTK (Électro Briouze)

+ Guest

Billetterie

– Prévente 13 euros

– Sur place 16 euros

https://www.helloasso.com/associations/comites-des-fetes-briouze/evenements/concert-sainte-catherine .

Briouze 16 Rue Pouline Briouze 61220 Orne Normandie db.nomore@gmail.com

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English : Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK

L’événement Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK Briouze a été mis à jour le 2026-07-15 par Flers agglo