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AGENDA · Briouze

Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK Briouze Briouze

samedi 21 novembre 2026 · Briouze

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Briouze
Adresse
16 Rue Pouline
Ville
61220 Briouze
Département
Orne
Tarif

Briouze

Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK

Briouze 16 Rue Pouline Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 03:00:00

Date(s) :
2026-11-21

– MDNS (Punk Lille)
+ No More Jordy (Punk Briouze)
+ Tipout SZTK (Électro Briouze)
+ Guest

Billetterie
– Prévente 13 euros
– Sur place 16 euros
https://www.helloasso.com/associations/comites-des-fetes-briouze/evenements/concert-sainte-catherine   .

Briouze 16 Rue Pouline Briouze 61220 Orne Normandie   db.nomore@gmail.com

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English : Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK

L’événement Concerts MDNS / NO MORE JORDY / TIPOUT SZTK Briouze a été mis à jour le 2026-07-15 par Flers agglo

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