Même pas peur !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Même pas peur ! Mardi 18 août, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Vous n’aimez pas trop les araignées, les petites bêtes, les vers de terre, les serpents…

Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre inquiétude en vous immergeant au plus près de la nature. Dès 8 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Vous n’aimez pas trop les araignées, les petites bêtes, les vers de terre, les serpents… sensibiliser insectes