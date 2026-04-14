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Même pas peur !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Même pas peur !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Même pas peur !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze mardi 18 août 2026.

Lieu : Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze

Adresse : Houlme, briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif : 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Même pas peur ! Mardi 18 août, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Vous n’aimez pas trop les araignées, les petites bêtes, les vers de terre, les serpents…
Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre inquiétude en vous immergeant au plus près de la nature. Dès 8 ans.

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Vous n’aimez pas trop les araignées, les petites bêtes, les vers de terre, les serpents… sensibiliser insectes

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