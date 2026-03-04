Contes au marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
Contes au marais Jeudi 13 août, 14h30 Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Bottes recommandées.
Les marais ont, de tout temps, inspiré les légendes. Effrayantes, amusantes, imaginaires… ou presque ! Une balade pour se laisser emporter dans un monde fantastique. Dès 6 ans.
Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
marais hazé
Béatrice gillot