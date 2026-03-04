Contes au marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Contes au marais Jeudi 13 août, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:30:00+02:00

Les marais ont, de tout temps, inspiré les légendes. Effrayantes, amusantes, imaginaires… ou presque ! Une balade pour se laisser emporter dans un monde fantastique. Dès 6 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béatrice gillot