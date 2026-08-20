Concerts nocturnes à la tour de Paris de Villeneuve-sur-Lot, Tour de Paris, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Concerts nocturnes à la tour de Paris de Villeneuve-sur-Lot Samedi 19 septembre, 20h00, 21h00, 22h00 Tour de Paris Lot-et-Garonne

Jauge limitée. Pas d’accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

La tour de Paris ouvre ses portes pour trois rendez-vous musicaux inédits à la tombée de la nuit avec l’association la Team Kompagnie et son interprète Yohan Arbona. À l’issue de chaque représentation, prolongez l’expérience en découvrant librement la Tour de Paris jusqu’au clocheton, ainsi que son panorama de nuit.

Tour de Paris Place de la Libération, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 36 17 30 »}]

La tour de Paris ouvre ses portes pour trois rendez-vous musicaux inédits à la tombée de la nuit avec l’association la Team Kompagnie et son interprète Yohan Arbona. À l’issue de chaque prolongez en…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire