[Concerts] Peter Kernel + Zato LaPéniche Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Concerts] Peter Kernel + Zato

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

PETER KERNEL

< Post-pop-art-punk Suisse/Canada >

Aris Bassetti et Barbara Lehnhoff rythment nos vies de disques et de shows depuis 2005. Parfois tendre, souvent dur, tempétueux ou caressant, leur noise rock est une perle de créativité avec des instruments pourtant très simples basse, guitare, batterie, chant. Sur scène, le trio fait traverser des émotions qui vont de la rage aux larmes, de la tension à l’euphorie en passant par le rire.

En 2008, ils sortent leur premier album How To Perform A Funeral, suivi de l’EP The Ticket en vinyle 10 » en 2009, tous deux sur leur propre label On The Camper Records. En 2011, White Death & Black Heart, co-publié avec le label français Africantape, les propulse au cœur de la scène musicale européenne et nord-américaine. Thrill Addict (2015) enfonce le clou concert de lancement à Paris à guichets fermés, album réimprimé en quelques mois. Ces deux disques restent deux véritables bijoux de l’indie rock des années 2010 de ce côté de l’Atlantique.

Toujours farouchement indépendants de l’enregistrement (leur propre studio) à la diffusion (leur propre label) en passant par la mise en images (vidéos et artworks maison), Peter Kernel sort en 2018 The Size Of The Night, salué par le public et les médias comme l’un des plus beaux albums du groupe plus apaisé, plus introspectif, une tentative d’acceptation mutuelle gravée dans le sillon.

Un nouvel album dont la sortie est prévue début 2027 est en préparation.

ZATO

< Indie Rock Berzé la Ville/Lyon >

Longtemps duo, le projet mené par Céline Rigaux ( violon/chant) et Alex Cordet (guitare/chant) a bénéficié de l’arrivée de Morgan Arnault à la batterie en 2024 pour un son plus organique et instinctif, une énergie libérée qui continue à s’abreuver aux sources de l’indie. Ce passage en trio permet au projet d’intensifier une esthétique singulière, peuplée de références cinématographiques et littéraires, imprégnée de poésie anglaise.

Depuis son envol, ZATO trace les contours d’un univers onirique et minimaliste, entre ombre et lumière, où l’intime et la sensibilité sont autant de territoires à défricher et partager. Portée par des chants en anglais, leur musique explore les contrastes, oscillant entre matières organiques brutes et mélodies aériennes, influences trip-hop et héritage folk, acoustique et électricité rageuse.

Après plus de 300 concerts, 5 albums ou EP et un film musical tourné à Québec, le trio prépare actuellement la sortie de son prochain disque Real world is a fake pour l’automne 2026. Le titre Days-illusion, dont le clip aux allures de court-métrage est sorti le 26-09-25 (réalisation de Benjamin Chagneux), en est le premier extrait. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Concerts] Peter Kernel + Zato

L’événement [Concerts] Peter Kernel + Zato Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I