Concerts sur places de l’Harmonie municipale de Metz Metz
Concerts sur places de l’Harmonie municipale de Metz Metz dimanche 5 juillet 2026.
Metz
Concerts sur places de l’Harmonie municipale de Metz
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Dimanche 2026-07-05 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-14
Sous la direction d’Arnaud Tutin, l’Harmonie municipale de Metz, l’une des plus ancienne formations orchestrales de France, ensemble dynamique composé de plus de 50 instrumentistes à vent et percussion, propose ses fameux concerts sur places dans différents sites de la ville au printemps et en été.
Dimanche 17 mai Parvis de l’église Saint-Clément
Samedi 30 mai Place de France
Dimanche 7 juin l’Esplanade Dans le cadre de Macellum
mercredi 21 juin Jardin Botanique Dans le cadre de la fête de la musique
Dimanche 5 juillet Parvis de l’église Saint-Eucaire Dans le cadre du pique-nique de quartier Oui-Vivre en Outre-Seille
Mardi 14 juillet Cour du Marché Couvert Dans le cadre de la fête nationale
Venez nombreux profiter de ces moments musicaux magiques en extérieur !Tout public
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Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Under the direction of Arnaud Tutin, the Harmonie municipale de Metz, one of France’s oldest orchestral groups, a dynamic ensemble of over 50 wind and percussion players, offers its famous concerts in various venues around the city in spring and summer.
Sunday, May 17 Parvis de l’église Saint-Clément
Saturday, May 30 Place de France
Sunday June 7 l’Esplanade As part of Macellum
wednesday June 21 Jardin Botanique As part of the Fête de la Musique festival
Sunday, July 5 Parvis de l’église Saint-Eucaire As part of the Oui-Vivre en Outre-Seille neighborhood picnic
Tuesday, July 14 Cour du Marché Couvert As part of the national holiday celebrations
Come and enjoy these magical outdoor musical moments!
L’événement Concerts sur places de l’Harmonie municipale de Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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