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Concerts THE CELTIC SOCIAL CLUB THE CELTIC TRAMPS route du Malzieu Saugues

Concerts THE CELTIC SOCIAL CLUB THE CELTIC TRAMPS route du Malzieu Saugues vendredi 7 août 2026.

Lieu : route du Malzieu

Adresse : Pôle musical, marché couvert

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : 29 29 29

Saugues

Concerts THE CELTIC SOCIAL CLUB THE CELTIC TRAMPS

route du Malzieu Pôle musical, marché couvert Saugues Haute-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Programmation IN du Festival en Gévaudan
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route du Malzieu Pôle musical, marché couvert Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Festival en Gévaudan IN program

L’événement Concerts THE CELTIC SOCIAL CLUB THE CELTIC TRAMPS Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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