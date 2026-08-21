Conçois ta carte postale !, Palais des rois sardes, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Palais des rois sardes · Nice
Informations pratiques
Conçois ta carte postale ! 19 et 20 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Ecrivez à la plume au dos de cartes postales conçues à partir des fonds photographiques conservés aux Archives départementales des Alpes-Maritimes !
Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Explorez le patrimoine autrement !
© Arch. dép. Alpes-Maritimes, 109 Fi 3 (cliché Paul Louis, fonds Paul Louis)
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