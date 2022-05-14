Concours Agility à Bouttencourt

Avenue du Président Roosevelt Bouttencourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Amis agilitistes, venez participer à notre concours d’agility à Bouttencourt !!

Ouvert de 8h à 18h sur le terrain du club. (Avenue du Président Roosevelt)

Un site parfait sur un terrain de football, de l’espace pour détendre vos chien, un stationnement

proche du terrain et de l’espace pour les camping-cars.

Au programme

Course d´obstacles parcourus par le chien sans laisse, guidé par son maître. C´est un sport complet, où on allie obéissance, vitesse et souplesse dans un esprit de convivialité.

Les chiens sans laisse, guidés par leur maître, devront réaliser le parcours d’obstacles.

Possibilité de restauration sur place

Entrée gratuite pour le public !

Infos supplémentaires

M. LAROBE Frédéric 06 11 46 61 01

Concours de Chiens proposé par l’ASIC Canin de Bouttencourt

Avenue du Président Roosevelt Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 11 46 61 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Agility friends, come and take part in our agility competition in Bouttencourt!

Open from 8am to 6pm on the club grounds. (Avenue du Président Roosevelt)

A perfect site on a soccer field, space to relax your dog, parking close to the field

and space for motorhomes.

On the program:

Obstacle course run by the off-leash dog, guided by its master. It’s a complete sport, combining obedience, speed and flexibility in a friendly atmosphere.

Off-leash dogs, guided by their handlers, complete the obstacle course.

Catering available on site

Free admission for the public!

Further information

M. LAROBE Frédéric 06 11 46 61 01

Dog show proposed by ASIC Canin de Bouttencourt

L’événement Concours Agility à Bouttencourt Bouttencourt a été mis à jour le 2022-05-14 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle