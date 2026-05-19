Marché local et solidaire à Bouttencourt Bouttencourt

Bouttencourt

Marché local et solidaire à Bouttencourt

Avenue du Président Roosevelt Bouttencourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

La Communauté de communes Aumale Blangy-sur-Bresle et ses partenaires organisent prochainement un marché local et solidaire le vendredi 19 juin 2026 à Bouttencourt Parvis de la salle des fêtes Eugène Nibas

Evènement extérieur avec sur place des barnums.

OUVERT A TOUTE et TOUS !

Cet évènement est coordonné par la CCIABB en lien avec les deux centres sociaux du territoire (Centre Pastel et L’Atelier). Il s’agit d’un véritable projet de territoire qui s’inscrit dans le cadre du Pacte des solidarités , dispositif de l’Etat (DDETS 80).

Cette action s’inscrit dans une véritable démarche en faveur du développement durable visant à inciter le consommateur à se fournir en produits locaux et à rendre l’alimentation locale et le savoir-faire du territoire accessible à tous. Cet évènement prévoit la vente directe de produits par des agriculteurs du territoire mais aussi un grand nombre d’animations sur la thématique du développement durable. Ce marché local et solidaire est à destination de tous les publics (adultes, familles, enfants, seniors et personnes en situation de fragilité et de précarité).

Thème de ce 2ème marché La fête de la musique

Au programme Ateliers créatifs sur le recyclage et les instruments de musique, boite sensorielle à la découverte des légumes, initiation à la danse country, balade en calèche, véloporteur, lecture de contes KAMISHIBAIS, découverte des gestes responsables à la maison, jeux anciens, pétanque adaptée, stand pour les -3 ans, etc…

Restauration et buvette sur place

Infos 02 35 94 02 76 02 35 17 61 09

La Communauté de communes Aumale Blangy-sur-Bresle et ses partenaires organisent prochainement un marché local et solidaire le vendredi 19 juin 2026 à Bouttencourt Parvis de la salle des fêtes Eugène Nibas

Evènement extérieur avec sur place des barnums.

OUVERT A TOUTE et TOUS !

Cet évènement est coordonné par la CCIABB en lien avec les deux centres sociaux du territoire (Centre Pastel et L’Atelier). Il s’agit d’un véritable projet de territoire qui s’inscrit dans le cadre du Pacte des solidarités , dispositif de l’Etat (DDETS 80).

Cette action s’inscrit dans une véritable démarche en faveur du développement durable visant à inciter le consommateur à se fournir en produits locaux et à rendre l’alimentation locale et le savoir-faire du territoire accessible à tous. Cet évènement prévoit la vente directe de produits par des agriculteurs du territoire mais aussi un grand nombre d’animations sur la thématique du développement durable. Ce marché local et solidaire est à destination de tous les publics (adultes, familles, enfants, seniors et personnes en situation de fragilité et de précarité).

Thème de ce 2ème marché La fête de la musique

Au programme Ateliers créatifs sur le recyclage et les instruments de musique, boite sensorielle à la découverte des légumes, initiation à la danse country, balade en calèche, véloporteur, lecture de contes KAMISHIBAIS, découverte des gestes responsables à la maison, jeux anciens, pétanque adaptée, stand pour les -3 ans, etc…

Restauration et buvette sur place

Infos 02 35 94 02 76 02 35 17 61 09 .

Avenue du Président Roosevelt Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 2 35 17 61 09

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English :

The Communauté de communes Aumale ? Blangy-sur-Bresle and its partners are organizing a local market on Friday June 19, 2026 in Bouttencourt Parvis de la salle des fêtes Eugène Nibas

Outdoor event with marquees on site.

OPEN TO ALL!

This event is coordinated by the CCIABB in conjunction with the region?s two social centers (Centre Pastel and L?Atelier). It’s a genuine local project, part of the Pacte des solidarités (Solidarity Pact), a government initiative (DDETS 80).

This initiative is part of a genuine commitment to sustainable development, aimed at encouraging consumers to buy local produce and making local food and know-how accessible to all. The event will feature direct sales of products by local farmers, as well as a wide range of events on the theme of sustainable development. This local, solidarity-based market is aimed at all publics (adults, families, children, senior citizens and people in vulnerable situations).

Theme of the 2nd market: Fête de la musique

On the program: creative workshops on recycling and musical instruments, a sensory box for discovering vegetables, an introduction to country dancing, a horse-drawn carriage ride, a cycle-carriage ride, a reading of KAMISHIBAIS tales, a discovery of responsible gestures at home, old-fashioned games, adapted pétanque, a stand for children under 3, etc?

Catering and refreshments on site

Info: 02 35 94 02 76 02 35 17 61 09

L’événement Marché local et solidaire à Bouttencourt Bouttencourt a été mis à jour le 2026-05-19 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle