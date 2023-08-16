La Ludo Rue de Monthières Bouttencourt

La Ludo

Rue de Monthières Ansennes Bouttencourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La Ludo, randonnées en hommage à Ludovic TETU

Parcours VTT Marche Trail

Départ du stade Rue de Monthières à Ansennes

Horaires et distances des trails à confirmer

Ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée (+ boisson)

Food truck sur place

Tarif à confirmer

Inscriptions sur Tropevent

Infos 06 38 13 75 52

La Ludo, randonnées en hommage à Ludovic TETU

Parcours VTT Marche Trail

Départ du stade Rue de Monthières à Ansennes

Horaires et distances des trails à confirmer

Ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée (+ boisson)

Food truck sur place

Tarif à confirmer

Inscriptions sur Tropevent

Infos 06 38 13 75 52 .

Rue de Monthières Ansennes Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 38 13 75 52 emiliebastien80@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Ludo, hikes in tribute to Ludovic TETU

MTB Walking Trail

Departure from the stadium Rue de Monthières, Ansennes

Trail times and distances to be confirmed

Refreshments at mid-course and finish (+ drink)

Food truck on site

Price: to be confirmed

Registration on Tropevent

Info: 06 38 13 75 52

L’événement La Ludo Bouttencourt a été mis à jour le 2023-08-16 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle