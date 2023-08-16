La Ludo Rue de Monthières Bouttencourt
La Ludo Rue de Monthières Bouttencourt dimanche 13 septembre 2026.
La Ludo
Rue de Monthières Ansennes Bouttencourt Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Ludo, randonnées en hommage à Ludovic TETU
Parcours VTT Marche Trail
Départ du stade Rue de Monthières à Ansennes
Horaires et distances des trails à confirmer
Ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée (+ boisson)
Food truck sur place
Tarif à confirmer
Inscriptions sur Tropevent
Infos 06 38 13 75 52
Rue de Monthières Ansennes Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 38 13 75 52 emiliebastien80@orange.fr
English :
La Ludo, hikes in tribute to Ludovic TETU
MTB Walking Trail
Departure from the stadium Rue de Monthières, Ansennes
Trail times and distances to be confirmed
Refreshments at mid-course and finish (+ drink)
Food truck on site
Price: to be confirmed
Registration on Tropevent
Info: 06 38 13 75 52
L’événement La Ludo Bouttencourt a été mis à jour le 2023-08-16 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle