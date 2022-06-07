Concours de Pétanque à Ansennes Bouttencourt
Concours de Pétanque à Ansennes Bouttencourt dimanche 28 juin 2026.
Concours de Pétanque à Ansennes
Bouttencourt Somme
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00
2026-06-28
L’Association des Parents et Amis de l’Ecole d’Ansennes-Monthières, vous invite à son 58ème concours de Pétanque qui se déroulera au stade Camille Tissier à Ansennes ! Sur place 37 terrains de pétanque !
En doublettes, ouvert à tous !
Inscriptions 9h00
9h30 GÉNÉRAL POULE DE 4
12h00 REPAS CHAMPÊTRE
15h00 COMPLÉMENTAIRE EN 3 PARTIES CLASSEMENT FÉMININES ET CLASSEMENT ENFANTS
20h00 REPAS DE TRIPES
NOMBREUX TROPHÉES ET RÉCOMPENSES GÉNÉRAL
1er PRIX 120 € et Trophées
2ème PRIX 90 € et Trophées
3ème PRIX 60 € et Coupes
4ème PRIX 40 € et Coupes
TOMBOLA AVEC DE NOMBREUX LOTS
Venez nombreux !
Informations auprès de M. CRESSENT Bruno 06 74 51 20 04
Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 74 51 20 04
English :
The Association des Parents et Amis de l’Ecole d’Ansennes-Monthières, invites you to its 58th Pétanque competition at the Camille Tissier stadium in Ansennes! 37 pétanque courts on site!
Doubles, open to all!
Registration: 9:00 a.m
9:30 am: GENERAL: POULE DE 4
12:00 pm: CHAMPÊTRE DINNER
3 p.m.: 3-GAME COMPLEMENTARY WOMEN’S RANKINGS AND CHILDREN’S RANKINGS
8:00 p.m.: TRIPES MEAL
NUMEROUS TROPHIES AND AWARDS
1st PRIZE: 120 ? and trophies
2nd PRIZE: 90 ? and trophies
3rd PRIZE: 60 ? and cups
4th PRIZE: 40 ? and Cups
TOMBOLA WITH LOTS OF PRIZES
Come one, come all!
Information from Mr CRESSENT Bruno 06 74 51 20 04
