Concours de Pétanque à Ansennes

Bouttencourt Somme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’Association des Parents et Amis de l’Ecole d’Ansennes-Monthières, vous invite à son 58ème concours de Pétanque qui se déroulera au stade Camille Tissier à Ansennes ! Sur place 37 terrains de pétanque !

En doublettes, ouvert à tous !

Inscriptions 9h00

9h30 GÉNÉRAL POULE DE 4

12h00 REPAS CHAMPÊTRE

15h00 COMPLÉMENTAIRE EN 3 PARTIES CLASSEMENT FÉMININES ET CLASSEMENT ENFANTS

20h00 REPAS DE TRIPES

NOMBREUX TROPHÉES ET RÉCOMPENSES GÉNÉRAL

1er PRIX 120 € et Trophées

2ème PRIX 90 € et Trophées

3ème PRIX 60 € et Coupes

4ème PRIX 40 € et Coupes

TOMBOLA AVEC DE NOMBREUX LOTS

Venez nombreux !

Informations auprès de M. CRESSENT Bruno 06 74 51 20 04

Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 74 51 20 04

English :

The Association des Parents et Amis de l’Ecole d’Ansennes-Monthières, invites you to its 58th Pétanque competition at the Camille Tissier stadium in Ansennes! 37 pétanque courts on site!

Doubles, open to all!

Registration: 9:00 a.m

9:30 am: GENERAL: POULE DE 4

12:00 pm: CHAMPÊTRE DINNER

3 p.m.: 3-GAME COMPLEMENTARY WOMEN’S RANKINGS AND CHILDREN’S RANKINGS

8:00 p.m.: TRIPES MEAL

NUMEROUS TROPHIES AND AWARDS

1st PRIZE: 120 ? and trophies

2nd PRIZE: 90 ? and trophies

3rd PRIZE: 60 ? and cups

4th PRIZE: 40 ? and Cups

TOMBOLA WITH LOTS OF PRIZES

Come one, come all!

Information from Mr CRESSENT Bruno 06 74 51 20 04

