Fête à Ansennes Bouttencourt
Fête à Ansennes Bouttencourt dimanche 2 août 2026.
Fête à Ansennes
Bouttencourt Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-03 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Au programme
Fête locale avec deux jours d’animations, manèges, tirs, etc …
Dimanche 2
Brocante de 7h00 à 17h00 Tarif 3 premiers mètres gratuit et 1€ le mètre suivant)
17H30 Lâcher de pigeons
19h00 Restauration rapide suivie d’un bal avec DJ MARCO
23H00 Feu d’artifice
Inscription au 06 81 06 90 70 06 64 78 97 96
Lundi 3
13h00 Dégustation de tripes à la mode d’Ansennes animée par DJ Marco
17h00 Distribution de tickets de manèges aux enfants d’Ansennes-Monthières
19h00 Restauration suivie d’un bal gratuit
Infos 06 81 06 90 70
Proposée par l’Assoc. des Anciens élèves d’Ansennes-Monthières
Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 2 35 94 19 88
English :
On the program:
Local festival with two days of entertainment, rides, shooting, etc …
Sunday 2nd
Flea market from 7am to 5pm Price: first 3 meters free and 1? per meter thereafter)
5:30 p.m.: Pigeon release
7:00 pm: Fast food followed by a dance with DJ MARCO
11:00 pm: Fireworks display
Registration: 06 81 06 90 70 06 64 78 97 96
Monday 3rd
1:00 pm: Ansennes-style tripe tasting with DJ Marco
5:00 pm: Distribution of merry-go-round tickets to Ansennes-Monthières children
7:00 pm: Catering followed by a free ball
Info: 06 81 06 90 70
Proposed by the Ansennes-Monthières Alumni Association
L’événement Fête à Ansennes Bouttencourt a été mis à jour le 2019-07-04 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle