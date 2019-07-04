Fête à Ansennes

Bouttencourt Somme

Au programme

Fête locale avec deux jours d’animations, manèges, tirs, etc …

Dimanche 2

Brocante de 7h00 à 17h00 Tarif 3 premiers mètres gratuit et 1€ le mètre suivant)

17H30 Lâcher de pigeons

19h00 Restauration rapide suivie d’un bal avec DJ MARCO

23H00 Feu d’artifice

Inscription au 06 81 06 90 70 06 64 78 97 96

Lundi 3

13h00 Dégustation de tripes à la mode d’Ansennes animée par DJ Marco

17h00 Distribution de tickets de manèges aux enfants d’Ansennes-Monthières

19h00 Restauration suivie d’un bal gratuit

Infos 06 81 06 90 70

Proposée par l’Assoc. des Anciens élèves d’Ansennes-Monthières

Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France +33 2 35 94 19 88

English :

On the program:

Local festival with two days of entertainment, rides, shooting, etc …

Sunday 2nd

Flea market from 7am to 5pm Price: first 3 meters free and 1? per meter thereafter)

5:30 p.m.: Pigeon release

7:00 pm: Fast food followed by a dance with DJ MARCO

11:00 pm: Fireworks display

Registration: 06 81 06 90 70 06 64 78 97 96

Monday 3rd

1:00 pm: Ansennes-style tripe tasting with DJ Marco

5:00 pm: Distribution of merry-go-round tickets to Ansennes-Monthières children

7:00 pm: Catering followed by a free ball

Info: 06 81 06 90 70

Proposed by the Ansennes-Monthières Alumni Association

