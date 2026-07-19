Concours annuel Agility Saint-Pourçain-sur-Sioule
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concours annuel Agility
1 rue des Terres Molles Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Concours annuel d’Agility organisé par le club SDC ! Venez admirer les chiens sur le parcours, entrée visiteurs gratuite et restauration sur place. Une belle journée canine à ne pas manquer !
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1 rue des Terres Molles Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes sport-dressage-canin@orange.fr
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English :
Annual Agility Competition organized by the SDC Club! Come watch the dogs on the course—free admission for visitors and food available on site. A great day for dog lovers—don’t miss it!
L’événement Concours annuel Agility Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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