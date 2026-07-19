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AGENDA · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concours annuel Agility Saint-Pourçain-sur-Sioule

dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
1 rue des Terres Molles
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concours annuel Agility

1 rue des Terres Molles Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Concours annuel d’Agility organisé par le club SDC ! Venez admirer les chiens sur le parcours, entrée visiteurs gratuite et restauration sur place. Une belle journée canine à ne pas manquer !
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1 rue des Terres Molles Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   sport-dressage-canin@orange.fr

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English :

Annual Agility Competition organized by the SDC Club! Come watch the dogs on the course—free admission for visitors and food available on site. A great day for dog lovers—don’t miss it!

L’événement Concours annuel Agility Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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