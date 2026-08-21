Concours Belote le 4 octobre Salle Polyvalente Barrais-Bussolles
dimanche 4 octobre 2026 · Salle Polyvalente · Barrais-Bussolles
Informations pratiques
Barrais-Bussolles
Concours Belote le 4 octobre
Salle Polyvalente Le Bourg, 4 route des Alaisons Barrais-Bussolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le Club d’entraide et de l’amitié organise un Concours de Belote le 4 Octobre à la salle Polyvalente de Barrais -Bussolles à partir de 14h30. Buffet et buvette sur place.
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Salle Polyvalente Le Bourg, 4 route des Alaisons Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 05 76
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English :
The Mutual Aid and Friendship Club is organizing a Belote Tournament on October 4 at the Barrais-Bussolles Multipurpose Hall, starting at 2:30 p.m. A buffet and refreshment stand will be available on site.
L’événement Concours Belote le 4 octobre Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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