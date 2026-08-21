Concours de Belote 27 Septembre Salle polyvalente Barrais-Bussolles
dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente · Barrais-Bussolles
Informations pratiques
Barrais-Bussolles
Concours de Belote 27 Septembre
Salle polyvalente 4 route des Alaisons, Le Bourg, Barrais-Bussolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Le comité des fêtes de Barrais -Bussolles organise à la salle polyvalente un Concours de Belote le Dimanche 2 septembre à partir de 14h30.Buffet et buvette
.
Salle polyvalente 4 route des Alaisons, Le Bourg, Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 05 76
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English :
The Barrais-Bussolles Festival Committee is organizing a Belote tournament at the multipurpose hall on Sunday, September 2, starting at 2:30 p.m. Buffet and refreshments will be available.
L’événement Concours de Belote 27 Septembre Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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