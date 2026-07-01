CONCOURS D’ANECDOTES Montpellier
samedi 11 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONCOURS D’ANECDOTES
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une anecdote incroyable, drôle ou complètement improbable à raconter ?
Venez tester vos talents de conteur lors de notre dîner spectacle Concours d’Anecdotes. Le principe est simple partager votre meilleure histoire et tenter de convaincre le public.
Une anecdote incroyable, drôle ou complètement improbable à raconter ?
Venez tester vos talents de conteur lors de notre dîner spectacle Concours d’Anecdotes. Le principe est simple partager votre meilleure histoire et tenter de convaincre le public.
• Dîner dès 19h
• Concours à 21h
Carte habituelle
Sur inscription en ligne .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : CONCOURS D’ANECDOTES
Do you have an incredible, funny, or completely outlandish story to share?
Come put your storytelling skills to the test at our dinner show and Anecdote Contest. The concept is simple: share your best story and try to win over the audience.
L’événement CONCOURS D’ANECDOTES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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