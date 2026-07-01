Informations pratiques

Montpellier

CONCOURS D’ANECDOTES

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une anecdote incroyable, drôle ou complètement improbable à raconter ?

Venez tester vos talents de conteur lors de notre dîner spectacle Concours d’Anecdotes. Le principe est simple partager votre meilleure histoire et tenter de convaincre le public.

Une anecdote incroyable, drôle ou complètement improbable à raconter ?

Venez tester vos talents de conteur lors de notre dîner spectacle Concours d’Anecdotes. Le principe est simple partager votre meilleure histoire et tenter de convaincre le public.

• Dîner dès 19h

• Concours à 21h

Carte habituelle

Sur inscription en ligne .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : CONCOURS D’ANECDOTES

Do you have an incredible, funny, or completely outlandish story to share?

Come put your storytelling skills to the test at our dinner show and Anecdote Contest. The concept is simple: share your best story and try to win over the audience.

L’événement CONCOURS D’ANECDOTES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER