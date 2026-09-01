Concours d’attelage International et Amateur Le Touquet-Paris-Plage
vendredi 25 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Concours d’attelage International et Amateur
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
CAI2* CAI3* Amateur.
Des meneurs de toute l’Europe sont attendus sur des épreuves de niveau amateur et international en trois tests dressage, marathon et maniabilité.
Cette nouvelle édition, dans le cadre rénové plus qu’idyllique du parc équestre le long de la Canche, promet d’être exceptionnelle.
Le spectacle sera donc au rendez-vous pour cet évènement sans précédent.
ENTRÉE LIBRE Restauration sur place. .
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com
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English :
L’événement Concours d’attelage International et Amateur Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Touquet
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