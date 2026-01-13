Concours d’attelages canins au Château de Villesavin Tour-en-Sologne

Concours d’attelages canins au Château de Villesavin

Château de Villesavin Tour-en-Sologne

Concours d’attelages canins, grand défilé en costumes et attelage d’époque.

Concours d’attelages canins au Château de Villesavin. Concours d’attelages canins, grand défilé en costumes et attelage d’époque.Le château de Villesavin accueille le grand concours d’attelage canin, Des épreuves sportives tous les chiens doivent exécuter un parcours en obéissant aux ordres de leur maître. Un défilé en costume lié à des métiers anciens tels que la marchande des 4 saisons, le rémouleur… L’orangerie accueillera des exposants toute la journée. 9 .

chateauvillesavin@wanadoo.fr

Dog-drawn carriage competition, grand parade in period costumes and carriage.

